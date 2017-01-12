Evkur Yeni Malatyaspor'un Yeni Golcüsü Ahmet Aras: "Katkı Sağlayacağıma İnanıyorum"





Evkur Yeni Malatyaspor'un devre arası transferlerinden forvet oyuncusu Ahmet Aras, Sivasspor maçını kazanıp, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.



Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada bulunan tecrübeli golcü, kaliteli bir takıma geldiğini ifade etti.



Aras, Evkur Yeni Malatyaspor'un hedefi olan bir takım olduğunu belirterek, "Bu hedefler doğrultusunda takıma katkı sağlayacağıma inanıyorum" dedi.



Devre arası kamp sürecinden sonra Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydeden golcü futbolcu, "Devre arası kamp çalışmalarımız verimli geçti. Şimdi evimizdeyiz. Önümüzde Sivasspor maçı var, kaliteli bir takım, onlarda takviye yaptılar. Bizim için son derece önemli bir maç. Kendi sahamıza oynayacağımız bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanıp, Allah'ın izniyle güzel bir başlangıç yapmayı istiyoruz" diye konuştu.



Aras, ileri uçtaki rekabetin başarıyı getireceğine inandığını belirterek, "Forvet bölgesi gerçekten kritik bir bölge ama ben her zaman rekabete açığım. Rekabette başarıyı getirir. Tabi ki futbolun gerçeğinde başarılı olmak zorundasınız. Eğer başarılı olamazsanız, transferler olur. Bunlara da alışığız ama ben takımdaki rekabetin başarıyı getireceğine inanıyorum. Bende takımın başarısı için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.



Golcü futbolcu, kendisini hazır hissettiğini kaydederek, "6 aylık dönemde kendi antrenmanlarımı yaptım. Hiçbir sıkıntı yok. Takımın kampına da katıldım. Antrenman yönünden kendimi hazır hissediyorum. Özel hocalarla çalışmalar yaptım" dedi.



Sivasspor'un kaliteli bir takım olduğunu dile getiren Aras, "Kalite açısından ligin 4-5 takımından bir tanesi. Ama biz kendi evimizde oynuyoruz. Bunun avantajını kullanarak, iyi bir başlangıç yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.



- Malatya