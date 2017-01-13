Evkur Yeni Malatyaspor, Sivasspor Müsabakasında Galibiyet Hedefliyor

Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1.Lig'in 17. haftasında sahasında Sivasspor ile yapacağı müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor.



Evkur Yeni Malatyaspor, Malatya İnönü Stadyumu'nda cumartesi günü saat 13.00'da başlayacak karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Sarı-kırmızılılarda eksik oyuncu bulunmazken, yeni transferler Sezer Özmen ve Ahmet Aras da forma verilmesi halinde ilk kez taraftarın önüne çıkacak. Ligin ilk yarısına Boluspor deplasmanında aldığı 5-1'lik galibiyetle nokta koyan sarı-kırmızılılar, puan tablosunda sıralama açısında büyük önem taşıyan Sivasspor karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandı.



Kazanan kadroda değişiklik olmayacak



Yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını noktalayan Evkur Yeni Malatyaspor'da, Bolusspor karşısında sahaya çıkan on birin İrfan Buz tarafından Sivasspor karşılaşmasında da sahaya sürüleceği ifade edildi. Maçın taktiğini bu on bir üzerine kuran Teknik Direktör İrfan Buz'un maçın gidişatına göre de yeni transferlere şans tanıması bekleniyor.



Evkur Yeni Malatyaspor - Sivasspor karşılaşması saat 13.00'da başlayacak. Kutluhan Bilgiç'in yöneteceği müsabakanın biletleri hafta içerisinde, 5, 10, 15 TL şeklinde indirimli olarak satışa sunulmuştu.



Stad maça hazır



Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak 17. hafta karşılaşmasına ev sahipliği yapacak İnönü Stadı'nın karla kaplanan zemini herhangi bir donma yaşanmadan temizlendi. Battalgazi Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan temizleme çalışmaları kısa sürede tamamlanarak, stat zemini müsabaka oynamaya hazır hale getirildi. - MALATYA