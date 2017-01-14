Golsüz eşitlikle sonuçlanan Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçının ardından teknik adamlar açıklamalarda bulundu.



Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında sahasında ağırladığı ligin güçlü ekiplerinden Sivasspor ile 0-0 berabere kalırken, maç sonu açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, olumsuz hava şartlarına ve zemine rağmen çok iyi mücadele ettiklerini söyledi.



Sivasspor'uun çok güçlü bir takım olduğunu belirten Buz, maça daha çok taraftar gelmesini arzuladıklarını ancak gelen taraftar sayısının az olduğunu dile getirerek, "Öncelikle buraya gelen taraftarlara teşekkür etmek istiyorum ama böyle önemli bir maça tabii ki daha çok taraftarın gelmesi lazımdı" diye konuştu.



Maçın oynandığı zeminin kötü olmasından yakınan Buz, "Bu sahada bu mücadele kolay değil. Ev sahibi takım olarak baskı kurmak zorundasınız. Oy yüzden sahamızın iyi olması lazımdı ama ne olursa olsun futbolcularımız bunun üzerine gitti ve çok iyi oynadı. Özellikle ilk devre bir iki kontra atak dışında Sivasspor yoktu. Onlar burada bir puan kazandılar biz iki puan kaybettik, çok üzgünüz. Ama Sivas ile aramızda hala 2 puan var, kazanamazsan kaybetmeyeceksin, futbolcu kardeşlerimi kutluyorum elimizden gelen her şeyi yaptık ama golü bulamadık, rakibin kalecisini tebrik ediyorum iyi kurtarışlar yaptı" ifadelerini kullandı.



Tecrübeli teknik adam açıklamasında takıma transfer istediğini de belirterek, "Şu ana kadar iki transfer yaptık. Transfer istemiyoruz diye bir şey yok. Ben net olarak söylüyorum 'transfer istiyorum'. Forvet alınacak, sol bek alınacak, orta sahaya da adam istiyorum. Bu yarışta olmak istiyorsak transfer yapmamız lazım. Tabii yönetim açısından da bu durum kolay değil onlar da gece gündüz çalışıyorlar ama eksikliklerimizin giderilmesi lazım" dedi.



Sivasspor cephesi



Maç sonu açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, iki takımın da maçta birçok pozisyona girdiğini kaydederek, "İyi mücadele oldu, hem biz hem Malatya takımı çok pozisyona girdi. Forvetlerin biraz daha becerikli olması gerekiyordu. Bizim açımızdan baktığınız zaman özellikle ilk devre rakibe biraz uzak oynadık, Malatyaspor oyuna iyi başladı. İkinci devre kırmızı karta kadar oyun üstünlüğü bizdeydi. İki kalecinin kurtarışlarına bakarsak oyunun bu sonuçla bitmesi normal. Buradan bir puanla ayrıldığımız için huzurluyuz. Bu sahaya rağmen güzel maç olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA