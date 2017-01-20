Evkur Yeni Malatyaspor, Samsunspor'un 28 Yıllık Acısını Unutmadı

Evkur Yeni Malatyaspor, Samsunspor'un 20 Ocak 1989 tarihinde Malatya'ya gelirken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu ve kulüp çalışanları için başsağlığı mesajı yayımladı.



1989 yılında 1. Lig'de mücadele eden Malatyaspor deplasmanı için yola çıkan Samsunsporlu futbolcu ve kulüp çalışanları, kulübün otobüsü ile Havza'da trafik kazası geçirdi. Kazada Teknik Direktör Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badaloğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ile şoför Asım Özkan hayatını kaybetti.



28 yıl önce yaşanan olayın ardından bugün TFF 1. Lig'de mücadele eden Samsunspor, kazada hayatını kaybeden futbolcu, teknik adam ve kulüp çalışanlarını anarken, Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü de bu acı olaydan dolayı bir mesaj yayımladı.



"Samsunsporlu oyuncuları anıyoruz" başlığı ile acıyı paylaşan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü yaptığı açıklamada, "20 Ocak 1989 yılında Malatyaspor deplasmanına gelirken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolculardan Mete Adanır, Muzaffer Badaloğlu ve Zoran Tomiç ile şoför Asım Özkan'ı saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bu acı olayın üzerinden 28 yıl geçti. 28 yıldır bu kent her yıl bu isimleri üzüntü ve keder ile anıyor. Ne yazık ki onları geri döndürebilecek bir imkanımız yok. Onlara buradan verebileceğimiz en güzel hediye dualarımızdır" ifadelerine yer verdi. - MALATYA