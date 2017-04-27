Evkur Yeni Malatyaspor Şampiyonluk Kupasını İstiyor

TFF 1. Lig takımı Evkur Yeni Malatyaspor'un Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Bu takım buralara tesadüf eseri gelmedi. Sezon başından beri bir çok badireler atlattı. Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımız inanılmaz bir efor sarf etti. Bu futbolcular bu takımı bu seviyeye getirdi, zirveyi bırakacak halimiz yok. Allah'ın izniyle bu ligi şampiyon olarak bitireceğiz ve o kupayı da Malatya'ya getireceğiz" dedi.



Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Ravcı, takımın son durumu ve Göztepe maçını değerlendirdi.



"Biz inanan insanları yanımızda görmek istiyoruz"



Bulundukları yerin başarılı bir yer olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Ravcı, "Haftalar gitgide azalıyor ama bizim de avantajlı durumumuz devam ediyor. Son 3 maça baktığımızda Giresun'dan alınmış 1 puan var. Puansal olarak Eskişehir ve Sivas ile aramızdaki fark hala devam ediyor. Bu takım buralara tesadüf eseri gelmedi. Sezon başından beri birçok badireler atlattı. Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımız inanılmaz bir efor sarf etti. Bu başarı tesadüf değil. Belki bazı kesimler son haftalarda alınan başarısız sonuçlardan pek memnun olmayabilir, bazıları bize inancını kaybetmiş olabilir ama bize inanan insanlar lazım. Çünkü bu takım sadece bizim takımımız değil, bütün Malatyalıların takımı. Biz inanan insanları yanımızda görmek istiyoruz. Çünkü biz hem kendimize inanıyoruz, hem de futbolcu grubumuza inanıyoruz. Mademki bu futbolcular bu takımı bu seviyeye getirdi, zirveyi bırakacak halimiz yok. Allah'ın izniyle bu ligi şampiyon olarak bitireceğiz ve o kupayı da Malatya'ya getireceğiz. Bu hafta Göztepe ile çok zorlu bir maça çıkacağız. Duyuyoruz Göztepe tarafının bu maç ve bizimle ilgili yorumlarını. Gidip oradan zorlanmadan 3 puanı alıp döneceğiz diyorlar. Eğer konuşacakları sözü varsa bunu sahada söylesinler. Biz inşallah sahada konuşmak istiyoruz. Bunun için bu maça çok iyi çalışıyoruz" diye konuştu. - MALATYA