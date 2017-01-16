Evkur Yeni Malatyaspor Kayıpla Başladı

Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'de ikinci bölümün ilk maçında Sivasspor ile 0-0 berabere kalarak iç sahada puan kaybı yaşadı.



Sezonun ilk bölümünde 16. haftada deplasmanda Boluspor'u 5-1 yenerek hem 5 haftalık kötü gidişata son veren hem de devre arasına moralli giren Malatya temsilcisi, ikinci bölümün ilk maçında taraftarı önünde beraberlik yaşadı.



Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor'un 17 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 31 puanı bulunuyor.



Sahasındaki üçüncü beraberlik



Evkur Yeni Malatyaspor, geride kalan 17 haftalık süreçte 9 iç saha maçına çıktı.



Bu sezon sahasındaki üçüncü beraberliği Sivasspor karşısında yaşayan sarı-siyahlıların, evindeki maçlarda 5 galibiyeti ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.



İç sahada 18 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, rakip filelere 12 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.



Malatya temsilcisi, ligin 18. haftasında iç sahada Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacak.