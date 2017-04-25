Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe Maçının Saatinde Değişiklik

Evkur Yeni Malatyaspor'un cumartesi günü kendi sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın saati 16.00'dan 15.30'a alındı. Değişikliğin İzmir temsilcisinin talebi doğrultusunda yapıldığı belirtildi.



Türkiye Futbol Federasyonu, iki kulübün de onayı ile Göztepe maçının saatini değiştirdiğini açıkladı. Daha önce cumartesi saat 16.00 olarak belirtilen maçın başlama saati, aynı gün 15.30'a alındı. TFF'nin Göztepe kafilesinin maç sonunda ulaşım konusunda aksaklık yaşamaması için bu adımı attığı belirtildi.



Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, saat değişikliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Göztepe takımının böyle bir talebi oldu ve biz de seve seve kabul ettik. Kulüplerimizin bu tür talepler noktasında daha duyarlı olmasını istiyoruz. Özellikle biz bu sene saha değişikliği ve antrenman sahası tahsisi noktasında sorunlar yaşamıştık. Ancak biz hiçbir zaman Malatya'ya gelen takımların işini zorlaştırmayacağız. Çünkü Malatya şehri misafirperverdir" dedi. - MALATYA