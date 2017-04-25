Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe Maçına Galibiyet Parolasıyla Hazırlanıyor

Cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına tesislerinde devam eden Evkur Yeni Malatyaspor, tam kadro çalıştı.



Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybeden Evkur Yeni Malatyaspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Günü Orduzu Pınarbaşı'nda yaptığı tek idmanla değerlendiren sarı-kırmızılı takımda tüm futbolcular idmanda yer aldı. Sezon başından beri ilk kez tam kadro çalışan takım, kısa bir saha toplantısının ardından idmana geçti. Isınma ve 5'e 2'nin ardından tam sahada koordinasyon ve güce dayalı ağır bir idman gerçekleştiren futbolcular, daha sonra daraltılmış alanda kontrol ve pas ağırlıklı bir oyun oynadı. Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren idmanın son bölümünde açma germe hareketleri gerçekleştiren takım antrenmanı tamamladı. Antrenman boyunca çok sayıda futbol sever çalışmayı kenardan takip etti. Oyuncuların yüksek morali teknik heyetin yüzünü güldürdü. - MALATYA