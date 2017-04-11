Evkur Yeni Malatyaspor - Eskişehirspor Maçı Biletleri Satışa Sunuldu

TFF 1. Lig'in 28. haftasında sahasında Eskişehirspor'u konuk edecek Evkur Yeni Malatyaspor'da zorlu müsabakanın biletleri satışa sunuldu.



Hafta sonu yapılacak referandum dolayısıyla salı günü oynanacak karşılaşma şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyor. Bu maçta taraftarının desteğini arkasına almak isteyen yönetim, biletleri indirimli fiyattan satışa sundu.



Evkur Yeni Malatyaspor - Eskişehirspor müsabakası biletleri kale arkası 3 TL, Maraton 4 TL, Kapalı Tribün 5 TL olarak satışa sunuldu. - MALATYA