Evkur Yeni Malatyaspor - Eskişehirspor: 1-2
STAT: İnönüHAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Cem Satman (xx), Kerem Ersoy (xx)EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir (xxx)- Caner Arıcı (xxx), Sadık Çiftpınar (xxx), Murat Akça (xx), Sedat Ağçay (xx), Perreıra (xxx), İrfan Başaran (xx) (Dk.46 Ayıte xx), Dialiba (xxx), Ferhat Kiraz (xxx) (Dk.
STAT: İnönü
HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Cem Satman (xx), Kerem Ersoy (xx)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir (xxx)- Caner Arıcı (xxx), Sadık Çiftpınar (xxx), Murat Akça (xx), Sedat Ağçay (xx), Perreıra (xxx), İrfan Başaran (xx) (Dk.46 Ayıte xx), Dialiba (xxx), Ferhat Kiraz (xxx) (Dk. 73 MBA x), Murat Yıldırım (xx) (Dk. 84 Ahmet x), Eren Tozlu (xxx)
ESKİŞEHİRSPOR: Boffin (xx)- Tarık (xx), Akaminko (xx), Hakan Çinemre (x), Kamil Ahmet (xx), Hasan Hüseyin (xx) (Dk. 79 Dorukhan), Uğur İnceman (x), Erkan Zengin (x),Hürriyet Gücer (xx), Axel Meye (x) (Dk. 70 Ofoedu x), Bruno Mezenga (x)
KIRMIZI KART: Dk. 73. Eren (Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Ferhat, Ertaç, Caner, Sadık, Ahmet (Yeni Malatyaspor), Bruno, Kamil Ahmet, Hürriyet, Boffin (Eskişehirspor),
GOLLER: Dk.18 Erkan, Dk.61 Bruno (Eskişehirspor) Dk. 85 Ahmet (Malatyaspor)
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Eskişehirspor'a 2-1 yenildi.
11'inci dakikada Caner'in pasında İrfan ceza sahası içinde şutunu çekti top auta çıktı.
18'inci dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Bruno yerde kaldı. Hakemin verdiği penaltı atışını kullanan Erkan, takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1.
28'inci dakikada sol kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Eren topu direğe nişanladı. Direkten dönen meşin yuvarlağı Pereıra auta gönderdi.
33'üncü dakikada Erkan Zengin'in kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak oyun alanına döndü.
61'inci dakikada Erkan'ın ceza sahasına gönderdiği topa gelişine vuran Bruno meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
85'inci dakikada Sedat Ağçay'ın pasında topla buluşan Ahmet Aras, farkı 1'e indiren golü kaydetti: 2-1. Karşılaşma Eskişehirspor'un 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.
- Malatya