Evkur Yeni Malatyaspor'da Transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor'dan Jonathan Serge Folly Ayite'yi transfer etti.

Evkur Yeni Malatyaspor'da Transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor'dan Jonathan Serge Folly Ayite'yi transfer etti.

Sarı-siyahlılar, Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran 31 yaşındaki santrfor Ayite'yi kadrosuna kattı.

Kulüp başkanı Adil Gevrek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "?Alanyaspor'dan Ayite camiamıza hayırlı olsun.?" ifadesini kullandı.

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