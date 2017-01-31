Evkur Yeni Malatyaspor'da Transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor'dan Jonathan Serge Folly Ayite'yi transfer etti.



Sarı-siyahlılar, Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran 31 yaşındaki santrfor Ayite'yi kadrosuna kattı.



Kulüp başkanı Adil Gevrek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "?Alanyaspor'dan Ayite camiamıza hayırlı olsun.?" ifadesini kullandı.