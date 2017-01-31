TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor'dan Jonathan Serge Folly Ayite'yi transfer etti.
Sarı-siyahlılar, Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran 31 yaşındaki santrfor Ayite'yi kadrosuna kattı.
Kulüp başkanı Adil Gevrek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "?Alanyaspor'dan Ayite camiamıza hayırlı olsun.?" ifadesini kullandı.
Evkur Yeni Malatyaspor'da Transfer
TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor'dan Jonathan Serge Folly Ayite'yi transfer etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor'dan Jonathan Serge Folly Ayite'yi transfer etti.