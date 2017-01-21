Evkur Yeni Malatyaspor'da Transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'da forma giyen Ferhat Kiraz'ı transfer etti.



Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, kentteki bir otelde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, takıma katkı sağlayacağına inandıkları bir oyuncuyu renklerine bağladıklarını belirtti.



Yeni transferlerinin en kısa sürede takıma ve şehre uyum sağlayacağına inandıklarını dile getiren Gevrek, "Daha önce iki transfer yapmıştık. 2-3 transfer daha yapacağız ama bunlar kesinlikle üst düzey ve takıma katkı sağlayacak transferler olacak." diye konuştu.



Ferhat ise hedefleri olan bir kulübe geldiğini aktararak, "Hem benim şampiyonluk yaşama isteğim hem Malatyaspor'un önündeki hedefler beni buraya bağladı. İrfan (Buz) hocam beni iyi tanıyor. O da önemli bir etken. Hedefim burada şampiyonluğa katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Ferhat Kiraz, kendisini 1,5 yıllık sarı-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.m hem Malatyaspor'un önündeki hedefler beni buraya bağladı. İrfan (Buz) hocam beni iyi tanıyor. O da önemli bir etken. İnşallah benim hedefim burada bir başarıya, şampiyonluğa katkı sağlamak" diye konuştu.



Hem kendi hem de takımın değerine değer katmak istediğini vurgulayan Ferhat, Evkur Yeni Malatyaspor'un istediği sürece kulüpte kalıcı olmak istediğini sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından Ferhat Kiraz, kendisini 1,5 yıllık sarı-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.