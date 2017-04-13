Evkur Yeni Malatyaspor'da Tek Düşünce Eskişehirspor Maçı

Evkur Yeni Malatyaspor'da orta sahanın başarılı ismi İrfan Başaran, Ümraniyespor mağlubiyetini geride bıraktıklarını söyleyerek, "Eskişehirspor karşılaşması gerçekten bu sezonun en önemli maçı" dedi.



Basın mensuplarına takımın son durumu ve şampiyonluk şanslarıyla ilgili konuşan İrfan ve Sadık, Eskişehirspor maçının şampiyonluk yolunda büyük önem taşıdığını vurguladı. Eskişehir maçıyla birlikte yeniden taraftarlarının önüne çıkacaklarını anımsatan Sadık, "Son maçta da gerçekten kaybetmeyi istememiştik. Berabere biter diye düşünüyorduk fakat olayın gidişatı öyle oldu. Çok şansız bir gol yedik, olabilir futbolda oda var. Önümüzde Eskişehir maçı var ve çok önemli bir maç bizim açımızdan. Takım olarak hiçbir şekilde davamızı bozmadan lider olarak 8 puan önde maça çıkacağız. Kendimize olan özgüvenimizle zaten burada ağabeylerimiz ve arkadaşlarımızla elimizden geleni yapıyoruz. Herhalde 50-60 gün oldu şehrimizde oynamayalı. Burada taraftarımızla beraber güzel bir galibiyet almayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.



Çiftpınar: "Bu işi biraz abartılar"



Sadık Çiftpınar, ligin ilk yarısında Eskişehirspor ile oynadıkları maçta yaşanan olaylara da değinerek, "Onlar açısından çok güzel bir atmosfer vardı. Tabii orada tecrübeli futbolcular var. Yani bu işi biraz abartılar diye düşünüyorum. Biz burada efendi efendi maçımızı oynayacağız. Bütün futbolcu arkadaşlarımızla sadece futbolumuza odaklanacağız. Futbolun gerektirdiği sertlikte elimizden geleni yapacağız. Kazanan taraf biz olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



Sadık, ayrıca sakatlığının tamamen düzeldiğini ve şans verilmesi halinde Eskişehir maçında oynayabileceğini de belirterek şunları söyledi:



"Aslında benim sakatlığımın süresi 3 haftaydı, biz erken başladık. Hocamızla da bunun istişaresini yaptık. Takımımız adına sağlam oyuncu oynaması gerektiğine karar verdik. Bunun daha faydalı olduğunu düşündük ve 2 maçta da galip geldik. Ümraniye maçını kazanabilirdik fakat şansız bir gol yedik. Hiçbir sıkıntı yok, sahada herkes elinden geleni yapıyor. Şu anda sağlığım iyi tekrar şans verirse Allah'ın izniyle ben tekrar mücadelemi vermeye hazırım."



Başaran: "Gerçekten bu sezonun en önemli maçı"



Başarılı orta saha oyuncusu İrfan Başaran da Eskişehir maçının önemine değinerek, maçı dolu tribünler önünde oynamak istediklerini söyledi. İrfan, "Tabi ki de üzgünüz ama Ümraniyespor maçını geride bıraktık, bitti gitti. Çünkü Ümraniye ile 10 kere oynasak bir kere berabere kalırız. O sahada o atmosferde bu olurdu. Yani kalemize gelmeden saçma sapan bir gol yedik. Mağlup olduk. Tek kale oynadığımızı düşünüyorum o maçta. Oyun üstünlüğü kesinlikle bizdeydi. Futbolun tamamen çirkinliğini ön plana çıkardılar. Tüm takım halinde orta sahanın gerisinde kabul ettiler oyunu. Bu bizim ne kadar iyi takım olduğumuzu gösteriyor aslında. Dediğim gibi onu da geride bıraktık. Eskişehir maçı ile alakalı ise; 'bu sezonun en önemli maçı' diyebilirim. İyi bir takımız gerçekten herkes birbirine uyum sağladı. Taraftarımızın desteği ile uzun zaman sonra Malatya'da oynayacağız. Bu da bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı olacak. O yüzden şehrimizde taraftarlarımızla bütünleşerek güzel bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Maçın salı günü olması itibariyle belki stat biraz boş olabilir. İnşallah öyle bir durum olmaz. Herkes olayın ciddiyetindedir. Şehir olarak biraz daha farkında olmayız neler kazanabileceğimizin. Çünkü gerçekten Malatyaspor camiası çok büyük" diyerek sözlerini noktaladı. - MALATYA