Evkur Yeni Malatyaspor'da Sakatlardan İyi Haber Geldi

Evkur Yeni Malatyaspor'da sakat oyuncuların kamptaki durumları teknik heyetin yüzünü güldürüyor.



Çapraz bağ ameliyatının ardından sahalara dönen kaleci Vedat Kapurtu ve ligin sonlarına doğru geçirdiği sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Austin Amutu'nun kamptaki durumlarıyla ilgili İHA'ya açıklamada bulunan kulübün fizyoterapisti Savaş Akkaya, Amutu'nun sahalara dönmesinin iki haftalık bir süreç alacağını, Vedat'ın ise hazır durumda olduğunu söyledi.



"Bizimle birlikte olacağını umuyoruz"



Fizyoterapist Akkaya, Vedat'ın ağır bir ameliyat geçirdiğini hatırlatarak, "Kalecimiz Vedat çapraz bağlarından önemli bir operasyon geçirdi. Kalecimizin rehabilitasyon programına devam ediyoruz. Tecrübeli kalecimiz Vedat Kapurtu'nun en kısa sürede sahalarda bizimle birlikte olacağını umuyoruz" dedi.



"Amutu'nun dönmesi yaklaşık 2 hafta alır"



Akkaya, Amutu'nun durumuyla ilgili ise, "Amutu ligin bitimine iki hafta kala sakatlandı ve yaptığımız tetkikte ayağında yırtığa rastlandı. Tabi son durumuna baktığımızda yırtıkların hızla kapandığını görebiliyoruz. Yoğun bir tedavi programına aldık kendisini. Şuanda saha içerisinde hafif idmanlara başladı kendisi. Öngörümüz, yaklaşık 2 hafta sonra sahalara döneceği yolunda" diye konuştu. - MALATYA