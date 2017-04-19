Evkur Yeni Malatyaspor'da Kan Kaybı Sürüyor
TFF 1. Lig’in zirvesinde bulunan Evkur Yeni Malatyaspor’da kan kaybı sürüyor.
TFF 1. Lig'in zirvesinde bulunan Evkur Yeni Malatyaspor'da kan kaybı sürüyor.
Eskişehirspor karşısında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızlılarda 2 hatada kaybedilen 6 puan, şampiyonluk hesaplarına sekte vurdu.
Malatya ekibi, 28. haftada 2-1 mağlup ayrıldığı Eskişehirspor maçına kadar ligin ikinci yarısında oynadığı maçlarda sadece 2 yenilgi almıştı. İrfan Buz'un talebeleri ikinci yarıda oynadığı 12 maçta 7 galibiyet, 3 yenilgi, 2 beraberlik alarak 23 puan topladı.
Sarı-kırmızılı takımın ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlar şu şekilde:
Evkur Yeni Malatyaspor: 0 - Sivasspor: 0, Evkur Yeni Malatyaspor: 2 - Mersin İdmanyurdu: 1, Samsunspor: 3 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0, Evkur Yeni Malatyaspor: 3 - Denizlispor: 1, Gaziantep Bş. Bld.: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 2, Evkur Yeni Malatyaspor: 2 - Altınordu: 0, Balıkesirspor: 2 - Evkur Yeni Malatyaspor: 2, Evkur Yeni Malatyaspor: 2 - Şanlıurfaspor: 1
Manisaspor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 2, Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Elazığspor: 0, Ümraniyespor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0, Evkur Yeni Malatyaspor: 1- Eskişehirspor: 2 - MALATYA