Evkur Yeni Malatyaspor'da Gündem Eskişehirspor Maçı

Evkur Yeni Malatyaspor'da tek gündem maddesi önümüzdeki salı günü oynanacak Eskişehirspor maçı. Bu maçın hazırlıklarına başlayan Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör İrfan Buz, camiaya önemli mesajlar verdi.



İnönü Stadı'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan başarılı teknik adam, taraftara seslenerek destek istedi. Ümraniyespor maçının geride kaldığını ve Eskişehirspor maçına konsantre olduklarını belirten Buz, "Tabi hep beraber orada kazanmak istedik ama olmadı, olayı kapattık. Ümraniye diye bir şey kalmadı. Önümüze bakıyoruz. Lider biziz, sahamızda Eskişehir'i bekliyoruz. Biliyorsunuz onlar çok güzel karşıladılar bizi, özellikle taraftarları. Buradan taraftarlarımıza sesleniyorum, şampiyonluk ne kadar isteniliyorsa o taraftarlar bilirler bazı şeyleri. O gün de bizim taraftarlarımız belirleyecek, yani sahaya çıkacağız aslanlar gibi 3 puanımızı alacağız" dedi.



"Taraftarlarımızla uzun zaman sonra bir araya geleceğiz"



Uzun bir süreden sonra yeniden taraftarlarının önüne çıkacaklarını hatırlatan Buz, "Ben hep söyledim, ciddi bir maç. Biz hesap yapmıyoruz. Önümüzde Eskişehir maçı var. Çok güzel bir müsabaka olacağını düşünüyorum. İyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Mental anlamda da çok hazır olacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımızla da uzun zaman sonra bir araya geleceğiz, burada Allah nasip ederse 3 puanımızı alacağız" ifadelerini kullandı.



"O yüzden o sahada, o saate oynadık"



Ümraniyespor ile oynadıkları maçta ellerinden geleni yaptıklarını, ancak buna rağmen rakibin bulduğu 2 pozisyondan birini gole çevirdiğini belirten İrfan Buz, "Ümraniye'nin de hesapları var. Kendilerine göre, zaten o yüzden o sahada, o saate oynadık. Biz de bunu söyledik. Bizim sürklase edecek bir durumumuz yok yani. Tabi ki bu süreç içerisinde zaman zaman bir tane maç da kaybedebiliriz, berabere de kalabiliriz ama futbolcu kardeşlerimiz elinden gelen her şeyi yaptı. Şimdi realist durmak lazım. Adamların 2 tane pozisyonu var. 1 tanesi gol oldu, onu da biz teşvik ettik. Biz iyi takımız, sonuçta da iyi hazırlanacağız. Biz burada güzel bir müsabaka olmasını istiyoruz. Taraftarımıza güzel bir müsabaka çıkartmak istiyoruz ve sonuçta 3 puan almak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



"Saçma sapan bir sarı karttı"



Buz, Azubuike'ye gösterilen sarı karta da tepki göstererek, "Pozisyonda sağ olsun hakem orada güzel bir sarı kart örneği gösterdi. Çünkü sarı kart yoktu, çok saçma sapan bir sarı karttı. Neyse biz onun üzerinde durmayalım. Futbolcu kardeşlerimiz sahaya çıkan arkadaşlarımız bu işi iyi doğru götüreceğini düşünüyorum" dedi.



"Mustafa Denizli camiada çok büyük, bunun bilincindeyiz"



Sakatların son durumuyla ilgili de bilgi veren Buz, "Sadık'ın durumu iyi. Ferhat da düzeldi. Diğer arkadaşlarımız da müsabakalarda biliyorsunuz oynadı. Gol yemedik yani Ferhat'ta son 10-15 dakika istekliydi. Bir sıkıntısı yoktu. Ayite de yarın katılacak bize. Onu da hazırlamaya çalışacağız. Ama dediğim gibi yani Eskişehir'i bekliyoruz. O yüzden burada kendi taraftarıma çok güveniyorum. O gün biz de güzel bir ambiyansla burada Eskişehir i ağırlayacağız. Öncelikle tamamen biz şimdi Eskişehir olayına konsantre olalım. Çok ciddi bir maç, çok önemli bir ekip, çok büyük bir camia ve çok duayen bir hocaları var. Mustafa Denizli camiada çok büyük, bunun bilincindeyiz" şeklinde konuştu.



"Aslan payı tabi ki de futbolcu kardeşlerimizin, yönetimimizin"



Tecrübeli teknik adam takımın başarısında aslan payının futbolculara ve yönetime ait olduğunu belirterek, "Tabi futbolcu kardeşlerimiz buraya kadar getirdiler. O yüzden şöyle söyleyeyim, gerçekten elinden gelen her şeyi yaptılar. O yüzden önümüze baktığımız zaman aslan payı tabi ki de futbolcu kardeşlerimizin, yönetimimizin burada çok büyük bir desteği var. Özelikle devre arasındaki transferler yahut takımı kurma açısından hep birlikte buraya kadar geldik. Hep birliktede inşallah bu işi bitireceğiz" dedi. - MALATYA