Evkur Yeni Malatyaspor'da Antalya Kampı Başladı

Liglere verilen Türkiye Kupası arasını kamp yaparak değerlendirmek isteyen Evkur Yeni Malatyaspor'un Antalya kampı başladı.



Antalya Lara mevkinde bulunan bir otelde akşam saatlerinde Yeni Malatyasporlu futbolcular ve teknik heyet kampa girdi. Yeni transferler Murat ve Ayite'nin de kampa katılması teknik heyeti memnun ederken, tedavisi için henüz gelmeyen ya da özel izinli olan oyuncuların ise birkaç gün içinde kampa dahil olacakları açıklandı.



Samsunspor maçından sonra 3 gün izin yapan teknik heyet ve futbolcular 10 gün boyunca Antalya'da kamp yapacak. Kampta özellikle yeniler ve eskilerin uyumunun yakalanması adına çalışmaların yapılacağı kaydedildi.



Malatya'da bulunan alt yapı oyuncuları ve kulüp çalışanları da Antalya kampına dahil olurken, ayarlanması halinde bir hazırlık müsabakasının oynanabileceği belirtildi.



Sarı-siyahlılar kampın ardından Denizlispor maçı için cuma akşamı İstanbul'a geçecek. - MALATYA