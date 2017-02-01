Evkur Yeni Malatyaspor, Ayite ile 1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Evkur Yeni Malatyaspor, daha önce anlaşmaya vardığı Aytemiz Alanyaspor'un golcü futbolcusu Serge Folly Jonathan Ayite ile sözleşme imzaladı.



Devre arası transferinde kadrosuna daha önce 4 futbolcu dahil eden sarı-siyahlı kulüp, forvet bölgesine Süper Lig takımı Aytemiz Alanyaspor'un golcüsü Ayite ile takviye etti. Kulübüyle yollarını ayıran Togolu futbolcuyu kadrosuna katmak için bir süredir ikna çabalarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, golcü oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki Ayite'nin Çarşamba günü Antalya'da başlayacak kampa dahil olacağı kaydedildi.



"Başarılı olacağıma inanıyorum"



Futbol Şube Sorumlusu Burak Çakır'ın da katıldığı törende attığı imzayla Evkur Yeni Malatyasporlu olan Ayite burada yaptığı açıklamada gol atmayı sevdiğini söyleyerek, "Mücadeleci bir futbolcu karakterim var. Takımım için sahada ne yapmam gerekiyorsa yaparım. Başarılı olacağıma inanıyorum" dedi.



Alanyaspor'da gol krallığı yaşadı



Oynadığı kulüplerde ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Ayite, iki sezondur formasını giydiği Alanyaspor'da gol krallığı yaşadı. Togolu futbolcu Stade Brest takımında 106 maçta 23 gol attı. Ayite; Olympique Nimes formasıyla 78 karşılaşmada 26 gol atarken, 5 asist yaptı. golcü oyuncu Alanyaspor formasıyla ise 76 karşılaşmada 34 gol attı. Ayite, Togo Milli Takımı ile çıktığı 17 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi. - MALATYA