Evkur Yeni Malatyaspor Antalya Kampında 3. Günü Geride Bıraktı

Evkur Yeni Malatyaspor'da Antalya kampında üçüncü gün geride kalırken, takım günde çift idmanla kondisyon depolamaya devam ediyor.



Konakladığı otelin sahasında günde çift idman gerçekleştiren sarı-kırmızılı takımda çalışmalara henüz Teknik Direktör İrfan Buz'un katılmadığı öğrenildi.



Buz'un yardımcıları Zafer Hızarcı, Engin Özdemir ve İsmail Aydoğdu'nun çalışmaları gerçekleştirdiği ve teknik patron Buz'un belirlediği programları uygulandığı belirtildi. Antalya kampına yabancı futbolcular Micheal Pereira ve yeni transfer Ayite'nin de katılmadığı bildirildi. Toplam 23 kişilik kamp kadrosuyla çalışan futbolcular kuvvet ve dayanıklılık ile toplu teknik ve taktik çalışmalar yapıyor.



Antalya kampında farklı programlarla çalışmalarına devam eden takımın sakat oyuncularından iyi haber geldi. Adale yırtığı olan Mehmet Sak ve Diabang Dialiba ile dizinde esneme meydana gelen Sadık Çiftpınar'ın hafta sonu Boluspor ile oynanacak hazırlık maçında olmasa da Denizlispor müsabakasına yetişecekleri öğrenildi.



Bu oyunculardan Dialiba'nın takımla birlikte çalıştığı belirtilirken, Sadık ve Mehmet Sak'ın da hızla iyileştiği bilgisi verildi. Takımda bir başka sakat oyuncu Murat Akça'nın ise tedavisi devam ediyor. - MALATYA