Evkur Yeni Malatyaspor'a Şampiyonluk Tatlısı

Malatya Kantin İşletmecileri Derneği, Evkur Yeni Malatyaspor'un idmanını ziyaret ederek, üzerinde 'Şampiyon Yeni Malatyaspor' yazan tatlıyı takıma ikram etti.



TFF 1. Lig'de 30. haftaya şampiyonluğun en güçlü adayı olarak giren Evkur Yeni Malatyaspor'da cumartesi günü oynanacak Göztepe maçının hazırlıkları sürerken, idmanı ziyaret eden Kantin İşletmecileri Derneği takıma başarılar diledi.



Dernek Başkanı Ali Ataş ve yönetimi, yanlarından getirdikleri üzerinde 'Şampiyon Yeni Malatyaspor' yazan baklavadan teknik heyet ve futbolculara ikram ederek, zorlu Göztepe maçı öncesinde başarı dileklerini ilettiler.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, yaptığı açıklamada, "Malatya Kantin İşletmecileri Derneği Başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok memnun olduk. Bu tür ziyaretler bize hakikaten özgüven aşılıyor. Yalnız olmadığımızı, şehrin arkamızda olduğunu hissettiriyor. Malatya büyük bir şehir ve tam bir futbol kenti. Bu bilinçle bu sezon mutlu sona ulaşmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Biz taraftarımızla buralara geldik. İnanların başarısı diye bir hikaye yazmaksa niyetimiz, o zaman cumartesi günü sadece inananlar orada olsun" dedi. - MALATYA