Evkur Yeni Malatyaspor'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan Morali

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni yapılan stadın açılışına geleceğini belirterek, "Umarım sezon sonunda şampiyonluğumuzu sayın Cumhurbaşkanımız'ın katılımıyla yeni stadımızda kutlarız" ifadelerini kullandı.



TFF 1. Lig'de en yakın takipçilerinin 5 puan önünde lider durumda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor'da camia şampiyonluk için kenetlenirken, takımın son durumuyla ilgili konuşan başkan Adil Gevrek, mutlu sona ulaşacaklarına inandıklarını belirtti.



"Olumlu düşünelim ve bunu takımada yansıtalım"



Gevrek, kalan maçlarında kendilerine yarayacak sonuçları alarak mutlu sona ulaşmak istediklerini belirterek, "Artık telafisi olmayan son düzlüğe girdik. Şu anda en avantajlı takım biziz, ancak maç kazanmadan o avantajı elde edemezsiniz. Taraftarımızdan, camiamızdan tek ricamız, olumlu düşünelim ve bunu takıma da yansıtalım. Lütfen herkes kafasındaki olumsuz düşünceleri atsın. Bakın ligde en iddialı görülen takımlar bile hesapta olmayan puan kayıpları yaşıyor. Biz Eskişehirspor maçında bir yol kazasına uğradık. Bunlar futbolun içerisinde olan şeyler. Bu hafta da çok zor bir maça çıkacağız. Bu maçın da garantisi yok. Puan kayıpları sonrası dağılmamamız, bozulmamamız lazım" şeklinde konuştu.



"Umarım şampiyonluğumuzu Cumhurbaşkanımız'ın da katılımıyla kutlarız"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile görüştüğünü belirten Adil Gevrek, "Sayın Öznur Çalık ile yaptığımız görüşmede bana sayın Cumhurbaşkanımız'ın Yeni Malatyaspor'un son durumunu kendisine sorduğunu söyledi. Bu görüşmemizde sayın Cumhurbaşkanımız'ın stadın açılışı için de Malatya'ya geleceğini öğrendim. Sayın Çalık, bana 'Sayın Cumhurbaşkanımız, Yeni Malatyaspor'un son durumunu sordu ve takımı yakından takip ettiğini ifade etti. Kendisi, Malatya'nın önemli bir futbol kenti olduğunu ve başarılı neticeler almasına sevindiğini, ancak son haftalardaki kötü neticelerin yakışmadığını belirtti. Cumhurbaşkanımız stadın açılışı için de Malatya'ya bizzat geleceğini bizimle paylaştı' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız'a teşekkür ediyorum. Tabi bizleri yakından takip etmesi büyük onurdur. Umarım sezon sonu şampiyonluğumuzu Cumhurbaşkanımız'ın da katılımıyla yeni stadımızda kutlarız" dedi. - MALATYA