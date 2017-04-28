Evinizdeki Rahatlık Adrasan'da

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı bir belde olan Adrasan, Helenistik çağlardan kalma bir yerleşim yeri. Sığ bir denize sahip olan Adrasan'ın sualtı görüş mesafesi 25 metre kadara ulaşabiliyor.

Yeni adı Çavuşköy olan Adrasan, Türkiye'nin en güneyinde yer alıyor. Sit alanı olan Adrasan'da kentsel yapılaşma bulunmadığından şirin, mütevazı bir yer olma özelliğini hala koruyor. Adrasan'da, akşamları batan güneşle, çam ağaçları arasında sahile doğru bir yolculuk yapmak oldukça keyifli oluyor. Yörenin kuzeyindeki Sazak Limanı doğal bir havuz gibidir ve suyunun oldukça faydalı olduğu söyleniyor.

Kaynak: Biletall Gezgini,

