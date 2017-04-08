Evinin Tuvaletinde Uyuşturucu Saklayan Şüpheli Tutuklandı

SAMSUN'da üzerinde Ecstacy hap ve sigara paketlerine gizleyip evinin tuvalet deliğine attığı Bonzai ile polis tarafından yakalandığı iddia edilen 28 yaşındaki Eren Bilgin, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla bağlantısı olduğu öne sürülen 31 yaşındaki Ayhan E. serbest bırakıldı.



Olay dün Canik İlçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmada Eren Bilgin'in uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Sivil ekipler Cumhuriyet savcısından alınan arama izniyle şüphelinin evine baskın yaptı. Eve polislerin geldiğini gören Bilgin, sigara paketlerinin içine sakladığı 19 paket bonzaiyi evin tuvaletinin deliğine attı. Şüphelinin üst aramasında 11 Ecstacy hap ve evde yapılan aramada 5 gram bonzai, uyuşturucu paketleme malzemeleri ve kesilmiş kağıt parçaları ele geçti. Evin tuvaletini de kontrol eden polis, tuvalet deliğine sigara paketleri içinde atılan bonzaiyi de bulup şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan soruşturma sırasında olayla bağlantısı olduğu öne sürülen Ayhan E.'de yakalanıp gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme Eren Bilgin'in tutuklanmasına karar verirdi. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.



- Samsun