Evinin Penceresinden Düşen Çocuk Öldü
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde evinin penceresinden düşen 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde evinin penceresinden düşen 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Çolaklı Mahallesi'ndeki apartmanın 5. katında bulunan evlerinin penceresinden dışarıya bakan Merve Bayır, dengesini kaybederek düştü.
112 Acil Servis ekibince Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırılan Bayır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.