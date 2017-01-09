Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğradı

AYDIN'ın İncirliova İlçesinde kahveye gitmek için evinden çıkan Yücel Özkan kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle ayağından vuruldu.



Olay, Erbeyli Mahallesi'nde bugün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Evinden kahveye gitmek üzere çıkan Yücel Özkan, henüz belirlenemeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar pompalı tüfekle iki el ateş ettikten sonra otomobille olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredekilerin yardıma gelmesi üzerine ayağından yaralanan Özkan, arkadaşının otomobiliyle Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özkan'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bu arada saldırganlar tarafından açılan ateş sonucu Özkan'ın otomobili de zarar gördü.



Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Aydın