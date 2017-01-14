Evinin Kapısı Önünde Silahlı Saldırıya Uğradı

Gaziantep'te geçimini davul ve zurna çalarak sağlayan bir kişi, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Yeşilova Mahallesi Haleplioğlu Sokak üzerindeki evine yaya olarak giden Mehmet K(30), evinin kapısının önünde silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu yaralanan Mehmet K, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Saldırının ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Polis, olay yerinde yaptığı inceleme bir çift ayakkabı, bir anahtarlık ve bir tespih buldu. Polis soruşturmasında zanlıların 3 kişi olduğunu ve son rakam grubu alınamayan 27 JJ plakalı vişne rengi bir araçla geldiğini tespit edildi. Bulunan ayakkabı, anahtarlık ve tespihlerin olay yerinden kaçan zanlılara ait olup olmadığı belirlenmeye çalışıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP