Evinin Eskiyen Duvarını Tabloya Dönüştüren Başarılı Sanatçı Ciaran "Yohan" Brennan

Başarılı sanatçı Ciaran "Yohan" Brennan, eski evinin donuk gri renkli duvarından sıkılarak, oldukça eğlenceli ve etkileyici bir proje hayata geçirdi.



Yaptığı çizimlerle evinin havasını fazlasıyla değiştirmeyi başaran Brennan, yaptığı stop-motion video ile de takipçilerini unutulmaz anlar yaşattı.



İlk başta basit gibi görünen bu video ile eskiyen ve kullanılamaz hale gelen eşyaların geri dönüştürülerek veya üzerinde yapılan ufak tefek dokunuşlarla tekrar hayata döndürülebildiğini anlatmayı başaran sanatçı, bu video sayesinde de oldukça olumlu tepkiler aldı.