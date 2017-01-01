Evinin Balkonundan Alıcıya Uyuşturucu Atarken Yakalandı

Samsun'da bir kişi, evinin balkonundan alıcıya satmak için uyuşturucu atarken yakalandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.S.K.'yi (30) takibe aldı. Bir uyuşturucu alıcısına evinin balkonundan 1 paket bonzai attığı tespit edilen M.S.K., suçüstü yakalandı. M.S.K.'nin evinde yapılan aramada 2 paket bonzai ile 1 paket esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S.K., polisteki sorgulanmasının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN