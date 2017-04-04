İşten Atılan Personel, Evini Taşımak Için Belediyenin Kamyonetini Çaldı

Muğla'nın Bodrum Belediyesinde sözleşmeli olarak ambulans şoförlüğü yapan 44 yaşındaki H.S. isimli şahıs, disiplinsiz davranışları nedeniyle Bodrum Kademesinde bekçi olarak görevlendirildi.

2 AY ÖNCE İŞTEN ÇIKARILMIŞ

Davranışlarını düzeltmeyen belediye personeli şirket tarafından 2 ay önce işten çıkarıldı. 2 aydır işsiz olan H.S. evini taşımak için belediye destek biriminden kamyonet istedi.

BIÇAKLA TEHDİT EDİP KAMYONETİ KAÇIRDI

Kamyonet vermeyen yetkililere sinirlenen H.S. eline aldığı bıçakla çalışanları tehdit etmeye başladı. Belediye Destek Hizmetleri Birimi'ne ait kamyonetin yanına giden H.S. bariyerleri aşarak belediye ait kamyoneti kaçırdı. Olayı haber alan polis ekipleri kamyonetin peşine düştü. Kısa bir kovalamacanın ardından İçmeler mevkiinde kamyonetin önünü kesen polis ekipleri H.S'yi kıskıvrak yakaladı.

Eşya taşımak için belediyeden kamyonet istediğini yetkililer yok deyince de böyle bir yönteme başvurduğunu iddia eden H.S. gözaltına alınarak Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.