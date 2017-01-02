Evine El Bombası Atıp Akrabasını Öldürdü

VAN'da 28 Aralık'ta evine el bombası attığı yakın akrabası 51 yaşındaki Cercis Örkmen'in ölümüne, eşi Meryem Örkmen'in ise yaralanmasına neden olan 64 yaşındaki Hacı Şimşek polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.



Olay, Van'ın Merkez İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesinde geçen 28 Aralık günü meydana geldi. Hacı Şimşek, iddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan yakın akrabası Cercis Örkmen'e ait evin camını kırarak içeriye el bombası attı. Bombanın patlaması sonucu ev sahibi Cercis Örkmen ve eşi Meryem Örkmen yaralandı. Komşularının haber vermesi üzerine gelen ambulansla Cercis ve eşi Meryem Örkmen Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Cercis Örkmen hayatını kaybetti. Eşi Meryem Örkmen ise tedavisinin ardından taburcu edildi.



200 SAATLİK KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ



Olayla ilgili soruşturma başlatan Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının Cercis Örkmen'i iyi tanıyan biri tarafından yapıldığı üzerinde durdu. Polis ekipleri Örkmen'in yakın çevresini mercek altına alarak, soruşturmayı derinleştirdi. Polis elde ettiği 200 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde inceleme yaparken, saldırının Örkmen'in akrabası olan Hacı Şimşek tarafından yapıldığı şüphesi üzerinde duruldu.



TEDİRGİN HAREKETLERİ ELE VERDİ



Tüm bunlar yaşanırken polis Hacı Şimşek'i takibe aldı. Örkmen'in taziyesine giden Hacı Şimşek'in tedirgin hareketleri polisin dikkatini çekerken, görüntülerden de saldırının Şimşek tarafından yapıldığı tespit edildi. Saldırıyı gerçekleştiren Şimşek, burada gözaltına alınırken, ikametinde de Özel Harekat polislerinin katılımıyla arama yapıldı. Yapılan aramada Şimşek'in saldırıda kullandığı kıyafetler ile kullanıma hazır bir el bombası ele geçirildi.



ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI CİNAYET İŞLETTİ



Gözaltına alınan ve emniyet müdürlüğünde sorgusu süren Hacı Şimşek, verdiği ifadede herşeyi itiraf etti. Arazi anlaşmazlığı yüzünden saldırıyı gerçekleştiren Şimşek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Van







