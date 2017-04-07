Evinde Türk Takımlarına Yenilmiyor
Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods, Türk takımları ile O.A.K.A'da oynadığı son 18 maçtan galip ayrıldı.
Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods, Türk takımları ile O.A.K.A'da oynadığı son 18 maçtan galip ayrıldı. Panathinaikos evinde en son 8 Mart 2006'da Anadolu Efes'e 76-73 mağlup olmuştu. THY Euroleague Play-Off Çeyrek Final'de Fenerbahçe, Yunan ekibi Panathinaikos eşleşti. İki takım THY Euroleague'de Final Four'a kalabilmek için mücadele edecek. Eşleşmede 3 galibiyet alan takım İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Final-Four'a kalacak. Ligi Fenerbahçe'nin üstünde bitirdiği için Panathinaikos'un saha avantajı bulunuyor.
18 MAÇTIR YENİLMİYOR
Panathinaikos, evinde Türk takımlarına kaybetmiyor. Maçlarını O.A.K.A'da oynayan Yunan ekibi, evinde oynadığı son 18 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Türk takımları içinde Panathinaikos'u evinde son mağlup eden takım 8 Mart 2006'da oynanan mücadelede 76-73'lük skorla Anadolu Efes olmuştu. Panathinaikos ile Türk takımları arasında Yunanistan'da oynanan son 19 karşılaşmanın sonuçları şöyle:
8.03.2006 Panathinaikos: 73 - Efes Pilsen: 76
15.02.2007 Panathinaikos: 84-Efes Pilsen: 57
06.03.2008 Panathinaikos: 74-Efes Pilsen: 65
24.01.2008 Panathinaikos: 88-Fenerbahçe Ülker: 68 11.11.2010 Panathinaikos: 84-Efes Pilsen: 61
09.02.2012 Panathinaikos: 72-Fenerbahçe Ülker: 62
20.03.2014 Panathinaikos: 76-Fenerbahçe Ülker: 67
17.01.2014 Panathinaikos: 78-Anadolu Efes: 64
30.10.2014 Panathinaikos: 91-Fenerbahçe Ülker: 73
30.01.2015 Panathinaikos: 86-Galatasaray Liv Hospital: 77
22.10.2015 Panathinaikos: 85-Pınar Karşıyaka: 73
29.01.2016 Panathinaikos: 82-Darüşşafaka Doğuş: 79
12.02.2016 Panathinaikos: 83-Anadolu Efes: 78
12.02.2016 Panathinaikos: 83-Anadolu Efes: 78
25.02.2016 Panathinaikos: 76-Fenerbahçe: 71
25.11.2016 Panathinaikos Superfoods: 86-Darüşşafaka Doğuş: 80
16.12.2016 Panathinaikos Superfoods: 81-Fenerbahçe: 70
09.12.2016 Panathinaikos Superfoods: 85-Galatasaray Odeabank: 58
13.01.2017 Panathinaikos Superfoods: 92-Anadolu Efes: 81
(Oğuzhan Ort/İHA)