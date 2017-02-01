Evinde Mahsur Kalan Hastaya 6 Saatte Ulaşılabildi

Rize'de rahatsızlanıp 112'den yardım isteyen hastaya 6 saatlik zorlu bir mücadelenin sonunda ulaşılabildi.



Rize'nin Derepazarı ilçesi Çukurlu köyünde ikamet eden 75 yaşındaki akciğer hastası Selim Demirel geçtiğimiz gece rahatsızlandı. Yoğun kar ve sert kış şartları dolayısı ile köy yolu araç ulaşımına kapalı olan Demirel, 112'den yardım istedi. Demirel'e yardım etmek için hareket eden Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) kar paletli ambulans ile 6 saatlik bir mücadelenin sonucunda hastaya ulaşıp hastayı Rize Devlet Hastanesi'ne sevk etmeyi başardılar.



Köy muhtarı İhsan Kaynak hasta kurtarma operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün yağan yoğun kar yüzünden köy yollarımız kapandı. Yaşlı amcamız da rahatsızlanması üzerine bizi arayarak yardım istedi. Biz de bunun üzerine 112 acil ekiplerini arayarak yardım istedik. Allah devletimizden razı olsun. Yol kapalı olmasına rağmen kar paletli ambulansla onca yolu gelerek hastamıza ulaştılar. Burada da ilk müdahalesini yaptılar. Rabbim hepsinden razı olsun" dedi. - RİZE