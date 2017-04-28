Evinde Kilitli Kalan Yaşlı Kadını İtfaiye Kurtardı

Başkentte, kapısının kilidini açamadığı için evinde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekibi kurtardı.



Altındağ ilçesi Talatpaşa Bulvarı'nda 7 katlı bir binanın üçüncü katında oturan ve hastalığı nedeniyle ayakta zor durabilen 80 yaşındaki Gülşen U, kendisini ziyarete gelen komşularına evinin kapısını açamadı.



Yaşlı kadın hastalığı nedeniyle ayakta duramadığını ve evinde mahsur kaldığını belirterek, komşularından yardım istedi.



Bunun üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye aracından uzatılan merdivenle evin balkonundan içeriye giren itfaiye ekibi, kilitli kapıyı açarak yaşlı kadını kurtardı.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince de sağlık kontrolünden geçirilen yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.