Evinde Fenalaşan Üniversite Öğrencisi Öldü

ESKİŞEHİR'de evinde fenalaşan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Mehmet Serhat Gökçe, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Gökçe'nin gıda zehirlenmesi sonucu ölmüş olabileceği belirtilirken otopsi yapılmasına karar verildi.



Şirintepe Mahallesi'nde okunah Eskişehir'deki Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Serhat Gökçe, iddiaya göre evde balık yedikten sonra üzerine kakaolu süt içti. Rahatsızlanan Mehmet Serhat Gökçe ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökçe, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak öldü. Mehmet Serhat Gökçe'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopside belirleneceği kaydedildi. - Eskişehir