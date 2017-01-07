TÜMÜ
Haberler Search
Evinde Bonzai ve Esrar Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı (2)

Evinde Bonzai ve Esrar Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı (2)

UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDISamsun'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan polis tarafından adliyeye çıkarılan Emre Günder savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evinde Bonzai ve Esrar Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı (2)

UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI

Samsun'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan polis tarafından adliyeye çıkarılan Emre Günder savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Sentetik Cannabinoid, Uyuşturucu, Ticaret, Samsun, Bonzai, Polis, Esrar, Ceza
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads