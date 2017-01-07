Evinde Bonzai ve Esrar Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı (2)

UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI



Samsun'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan polis tarafından adliyeye çıkarılan Emre Günder savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.