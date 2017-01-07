UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI
Samsun'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan polis tarafından adliyeye çıkarılan Emre Günder savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Evinde Bonzai ve Esrar Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı (2)
UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDISamsun'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan polis tarafından adliyeye çıkarılan Emre Günder savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI
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