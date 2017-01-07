Evinde Bonzai ve Esrar Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı

SAMSUN'da evinde 25 paket bonzai ve 120 gram esrar bulunan 26 yaşındaki Emre G. gözaltına alındı.



Polisin bonzai ile yakaladığı ve sorgularının ardından serbest bırakılan 2 kişi, uyuşturucuyu Emre G.'den aldıklarını söyledi. Takibe alınan Emre G.'nin evine yapılan baskında 25 paket bonzai, 120 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan Emre G. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.



- Samsun