Evinde Bonzai Bulunan Kadın Tutuklandı

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda evinde bonzai bulunan 26 yaşındaki Ebru Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan Ebru Y.'nin evinde arama yaptı. Polis ekipleri aramada, satışa hazır 10 adet küçük paket içerisine konulmuş bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan Ebru Y., yapılan sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.



- Eskişehir