Evin Sokak Kapısına Duvar Ördüler

Almanya'da bir adam, sabah evinden çıkmak isteyince sokak kapısının örülen duvarla kapatıldığını gördü.



BBC'de yer alan habere göre, Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı, Offenbach şehri yakınlarındaki Mainhausen'da bir evin sokağa açılan kapısı, gece örülen tuğla duvarla kapatıldı..



Kim ya da kimler tarafından örüldüğü bilinmeyen duvarın gece ev sahibi uyurken birkaç dakika içinde tamamlanmış olabileceği belirtildi.



Ne maksatla yapıldığı bilinmeyen eylemin, şaka, intikam ya da iddia sonucu gerçekleştirilmiş olabileceği kaydedildi.



Konuyla ilgili birkaç kişinin soruşturulduğu bildirilirken, evde oluşan hasarın yaklaşık 500 avro olduğu ifade edildi.



Bu arada, online haber portalı Hessenshau'ya konuşan polis sözcüsü, "Bana Berlin Duvarı'nı hatırlattı. O da çok hızlı dikilmişti" ifadelerini kullandı.