Evin Döşemelerinin Altında 8 Tabanca Bulundu
RİZE'nin Ardeşen İlçesi'nde bir eve düzenlenen baskında kaçak silah atölyesi tespit edildi.
RİZE'nin Ardeşen İlçesi'nde bir eve düzenlenen baskında kaçak silah atölyesi tespit edildi. Evde arama yapan ekipler, döşemelerinin altına saklanmış el yapımı 8 tabanca buldu.
Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardeşen İlçesi Yeşiltepe Köyü'nde A.Ö.'ye ait eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, aralarında tabanca üretiminde kullanılan ve piyasa değeri 1 milyon lira olan makine ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. Evde aramayı derinleştiren ekipler yerinden oynatıldığını fark edilen döşemeleri söktü. Döşemelerin altına saklanmış el yapımı 8 tabanca ile 377 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi A.Ö. gözaltına alındı.
- Rize