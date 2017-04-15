Evin Bahçesinden Gömülü Halde 5 Kilo Esrar Çıktı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evin bahçesinden gömülü halde pet şişe ve kavanozlarda doldurulmuş 5 kilo esrar bulundu.



Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Umurbey Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki H.Ü.'nün evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, söz konusu eve operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında evde ve bahçede arama yapan polis ekipleri, evin bahçesinde gömülü halde pet şişe ve kavanozlara doldurulmuş 5 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan ev sahibi H.Ü., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. H.Ü.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR