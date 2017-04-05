Evimize Üç Puanla Dönmek İstiyoruz"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacakları Bursaspor maçına ilişkin, "Evimize üç puanla dönmek istiyoruz." dedi.



Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan Barisic, geçen hafta oynadıkları Fenerbahçe maçını kaybetmelerine rağmen çok iyi mücadele ettiklerini, ortaya konan futboldan dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Takımda birçok oyuncunun sakat olduğunu kaydeden Barisic, "Fakat bir takımımız var. Bu sorunu, sakat oyuncuların eksikliğini takım halinde atlatmak, üstesinden gelmek istiyoruz. Bursaspor, bulunduğu konum itibarıyla biraz baskı altında diyebiliriz. Aramızda fazla puan farkı yok, sıralamada yakın durumdayız. Biz iyi oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Bursaspor da güçlü bir rakip, her ne kadar baskı altında olsalar da. Fenerbahçe maçında nasıl oynadıysak, Bursaspor müsabakasında da aynı şekilde oynamak istiyoruz. Evimize üç puanla, mutlu bir şekilde dönmek istiyoruz." diye konuştu.



Hedeflerinin ligi ilk 10 içinde bitirmek olduğunu vurgulayan Barisic, "İyi gidiyoruz, iyi oynuyoruz. Takımlar arasında fazla bir fark yok. Herkes birbirini yenebiliyor. Sadece ilk 3 veya 4 takım, onlar biraz bizden ayrı gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Bursaspor maçı hazırlıkları



Kardemir Karabükspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Barisic yönetiminde, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanda, top kontrolü, şut ve taktik çalışmaları yapıldı.



Sakatlıkları bulunan Kerim Zengin, Traore ve Latovlevici, idmana katılmadı.



Öte yandan, antrenman sırasında Barış Başdaş ile Yatabare arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Gerginlik, diğer futbolcuların araya girmesiyle sona erdi.