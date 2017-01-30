Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u 5-1 yenen Beşiktaş'ta hat-trick yapan Cenk Tosun, karşılaşmayı yorumladı. 3 gol attığı mücadeleye damgasını vuran Cenk'in Bein Sports'a yaptığı açıklamalarşöyle;



"Gerçekten inanılmaz başladık. İlk 20 dakika epey domine ettik. 2-0'dan sonra hafif bir düşüş yaşadık. İkinci yarı yeniden hakimiyeti elimize aldık. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Takım arkadaşlarımı kutluyorum.

Quaresma zaten bence Avrupa'nın en iyi orta kesen oyuncularından biri. Çok sert ve falsolu kesiyor. Bugün de öyle ortalar kesiyor. Maçtan önce onunla konuşuyoruz. 'Top bana gelince direkt içeriye git. Ben seni görürsem orta yapacağım' diyor, bugün de dediğini yaptı.

Gol attığım için topu aldım. Takım arkadaşlarıma imza attırdım. Evimin en güzel köşesine koyacağım bu topu."