Evidea Dev Sepet İndirimi Kampanyası, Yüzde 70'e Varan İndirim Detayları!

Evidea.com'un dev sepet indirimi başlıyor!





Dev Sepet indirimi Kampanyası kaçmaz bir fırsat sunacak, özellikle TV sehpaları ve Elektronik mutfak eşyalarına dikkat çekmek isterim. Oldukça uygun fiyatlar olacak. 17 Ocak Salı günü saat 17.00'de başlayacak SEPET İNDİRİMİNİ kaçırmayın!



Mobilya ve ev dekorasyonu denince akla gelen ilk e-ticaret sitelerinden biri olan Evidea.com, dev bir indirim kampanyası başlatıyor.



Mobilyadan ev dekorasyonuna; banyodan mutfağa, ev tekstilinden aydınlatmaya ve yapı market ürünlerine kadar ; birbirinden farklı yüz binlerce üründe geçerli olacak "Dev Sepet İndirimi" kampanyası, 17 Ocak Salı günü saat 17.00'de başlıyor.



Sepette anında %70'e varan indirimin gerçekleşeceği ve ürünlerin stoklar ile sınırlı olduğu kampanya; 18 Ocak Çarşamba günü saat 17: 00'e kadar devam edecek.



Evidea.com gözlerinize inanamayacağınız ve yılda sadece bir kez gelecek bir kampanyaya imza atıyor. Yüz binlerce üründe sepette anında %70'e varan indirimin gerçekleşecek; ürünlerin stoklar ile sınırlı olduğu kampanya 18 Ocak Çarşamba günü saat 17: 00'e kadar devam edecek.



Birçok üründe piyasa fiyatlarının altında, en uygun fiyatı sunan Evidea.com; yılda bir kere düzenlenen bu kampanya ile çok daha düşük fiyatlara ihtiyaçlarınızı karşılamanız için büyük bir fırsat sunuyor. Hem birçok ürünü evden çıkmadan, karşılaştırarak Evidea güvencesiyle alayım hem de bu ürünlere en düşük fiyat garantisiyle ulaşayım diyorsanız; Evidea'nın Dev Sepet indirimi kampanyası tam size göre.



Evidea Dev Sepet indirimi Kampanyası! Bu Fırsat Kaçmaz!





Kampanyada yüz binlerce üründe %70 indirim fırsatı Evidea.com ziyaretçilerini bekliyor. Ürünleri sepete attıktan sonra anında indiriminden faydalanabileceğiniz kampanyada mobilyadan ev dekorasyonuna; banyodan mutfağa, ev tekstilinden aydınlatmaya ve yapı market ürünlerine kadar birçok farklı kategoride ürün bulunuyor.



Stoklarla sınırlı ürünlere sahip olmak ve Dev Sepet İndirimi kampanyasından yararlanmak için; takviminizi 17 Ocak ve saatlerinizi de 17.00'ye ayarlamayı unutmayın!



Evidea.com



http://www.teknotalk.com/evidea-dev-sepet-indirimi-kampanyasi-52766/