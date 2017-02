Evi Yanan Çiftçiye Sahip Çıktılar

Milas Ziraat Odası Başkanlığı, Pınarcık Mahallesi'nde meydana gelen yangın sonucunda ağır maddi hasara uğrayan çiftçiyi ziyaret ederek, oda olarak üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerinin altını çizdi.



Geçtiğimiz günlerde Milas'ın Pınarcık Mahallesi'nde meydana gelen yangın sonrasında ağır maddi hasara uğrayan çiftçi Halil Kaya'yı, Milas Ziraat Odası Başkanlığı ziyarette bulundu.



Pınarcık Mahallesi'nde elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangında, evde bulunan çocuklar son anda kurtarılmış ve yangında iki katlı binanın büyük bir kısmı yanmıştı.



Olayı öğrenen; Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Milas Ziraat Odası Başkan Vekili Fikret Turgut, Meclis üyesi Yalçın Kocakaya ve Pınarcık Muhtarı Kazım Tosun yangın yerine gitti.



Yangın felaketi sonucu evi yanan, Milas Ziraat Odası Üyesi ve çiftçilikle uğraşan Halil Kaya'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulunan oda yönetimi Kaya'ya yanında olacaklarının mesajını verdi.



Yangın sonucu yanan evde incelemelerde bulunarak; can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirten oda yönetimi, oda üyesi Kaya'ya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.



Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, çiftçi Kaya'ya bu kara gününde maddi manevi her türlü desteğin verileceğini ifade ederek "Milas Ziraat Odası Üyemiz çiftçi Halil Kaya, yangın felaketi sonucunda oldukça zor günler geçiriyor. Elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangın sırasında evde bulunan çocukları, dedeleri kurtarmış. Yangında can kaybının olmaması sevindirici bir durum. Çiftçimizin yaklaşık 100 metrekarelik alanı kül oldu. Oda olarak mağdur çiftçimize geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Üyemiz Kaya, bizden bazı taleplerde bulundu. Ziraat Odası Meclisi toplantısında, mağdur olan çiftçimizin taleplerini mecliste konuşacağız. Oda olarak, maddi manevi her türlü desteği çiftçimize vereceğiz. Çiftçimize kara gününde sahip çıkacağız." diye konuştu.



Milas Ziraat Odası Meclisi'nin, 7 Şubat Salı günü yapacağı meclis toplantısında yangın mağduru çiftçinin taleplerini konuşacağı öğrenildi. - MUĞLA