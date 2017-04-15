'Evet' Verecekleri Denize Dökmekle Tehdit Eden Bozkurt Fikrini Değiştirdi

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, katıldığı televizyon programında referandum da 'evet' oyu kullanacak vatandaşları İzmir'den denize dökmekle tehdit etmişti.

"SEN GERİZEKALI MISIN?"

CHP'li vekilin bu söylemleri toplumun her kesiminden büyük tepki gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'a "Sen gerizekalı mısın?" diye tepki göstermişti

KENDİ SÖZLERİNİ İNKAR ETTİ

CHP'li vekil Bozkurt, BBC Türkçe'ye verdiği röportajda kendi sözlerini inkar etti.

Bozkurt şunları söyledi:

"Ben ülkemin çocuklarını, ülkemin geleceğini, bu anayasanın getireceği yeni rejimde karşılabileceğeimiz bölünme ve iç savaş tehlikesine karşı uyarı görevini yaptım. Ben emperyalistler ve yerli işbirlikçilerinden bahsettim. Bu yerli işbirlikçileri kimlerdir? Bu öncelikle PKK terör örgütüdür, FETÖ terör örgütüdür. Evet diyen herkes bu ülkenin birinci sınıf yurttaşı."