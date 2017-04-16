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Evet' ve 'Hayır'da En Yüksek İller
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Evet' ve 'Hayır'da En Yüksek İller

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında saat 19.40 itibarıyla 'evet' oylarının en yüksek çıktığı il yüzde 81,79 ile Bayburt olurken, en yüksek 'hayır' oyu ise yüzde 80,07 ile Tunceli oldu.

Evet' ve 'Hayır'da En Yüksek İller

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında saat 19.40 itibarıyla 'evet' oylarının en yüksek çıktığı il yüzde 81,79 ile Bayburt olurken, en yüksek 'hayır' oyu ise yüzde 80,07 ile Tunceli oldu.

Kaynak: Dunya.com

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Tunceli, Bayburt, Hayır, Evet