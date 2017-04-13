Evet' Standında 'Neden Evet Diyeceğiz' Yumruğu

Antalya'da 'evet' standı önüne gelen karşıt görüşlü genç tartıştığı görevlilere yumruk attı. Kavgada stant görevlilerinden 3 kişi ve karşıt görüşlü olduğu öne sürülen gruptan da bir kişi yaralandı. Olayda broşür dağıtan emekli polis memurunun da parmakların kırıldığı iddia edildi.



Edinilen bilgiye göre, dün saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda, Ö.A.A, eşi N.A. ve oğulları Y.A. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, "evet" standı açan AK Parti görevlilerine, kendilerinin "neden evet demeleri" gerektiğini sordu. Konuşmaların tartışmaya dönüşmesi üzerine "evet" standını yıkan baba ve oğlun, görevlileri de darp ettikleri öne sürüldü. Darp nedeniyle yaralanan 3 stant görevlisi ile diğer taraftan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise stand görevlileri tarafından cep telefonuyla da kaydedildi. Olay yerine gelen Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ö.A.A, oğlu N.A. ve eşi Y.A'yı gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



"Gözlüğümü ve parmağımı kıranlardan şikayetçiyim" Olayda parmaklarının kırıldığını iddia eden ve eli alçıya alınan 55 yaşındaki emekli polis memuru Gürsel Sayar, kendisine saldıran kişilerin stant önüne provokasyon için geldiğini ileri sürdü. Sayar olay anını şöyle anlattı:



"Birkaç kişi geldi. Bize sert bir şekilde 'neden evet vereceğiz, neden hayır vereceğiz, bize açıklar mısınız?' diye söyledi. Amaçlarının provokatörlük olduğu belliydi. Hareketlerinden belliydi. Biz de, 'Beyefendi biz size ne anlatalım, bak biz burada broşür veriyoruz, vatandaşa ikram ediyoruz, zaten iki aydır basında, yayında her tarafta insanların niçin evet vereceği, niçin hayır vereceği belirtilmiş, biz size ne anlatalım? Biz stantta broşür dağıtıyoruz. Lütfen broşürlerinizi alın buradan uzaklaşın' dedik. O anda mahalle başkanımız Serhat Bey, 'Lütfen uzaklaşır mısınız?' dediği anda genç çocuk yumruk attı. Ben olayı ayırmak istediğimde bana da yumruk ve tekmeyle cevap verdiler. Olayın içine çektiler parmaklarım kırıldı, gözlüğüm parçalandı. Ondan sonra olay arkadaşlara sirayet etti. Hiç istemediğimiz yerlere gitti. Bizim amacımız belli, evet oylarının çıkması, ama onların amacı provoke etmek, olay çıkarmak. Gözlüğümü ve parmağımı kıranlardan şikayetçiyim."



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