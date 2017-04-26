Kısa sürede internet fenomeni haline gelen Evet Ne Söylüyorduk, 26 Nisan'da Hayal Kahvesi Kocaeli sahnesinde...



"Evet Ne Söylüyoduk adıyla Vine ve Instagram hesaplarından kısa süreli paylaşımlarla adından söz ettiren ve kısa sürede internet fenomeni haline gelen grubun solisti Ayçin Asan ve gitarist Celal Öztürk'ün tanışmasıyla grubun daha uzun soluklu işler yapmasının vakti geldi. Kısa sürede YouTube kanalından 30'a yakın video paylaşan ve bu videolarda "Hep Sonradan", "Emi", "Benim Yerime de Sev", "Korkarım", "Yorgun Yıllarım", "Kanasın" gibi zamanının en sevilmiş şarkılarını yeniden yorumlayan grup, kısa sürede 60 binin üzerinde abone 20 milyon izlenme sayısına ulaştı. Albüm ve beste çalışmaları devam ederken, döneminin en sevilen şarkılarını seslendirmeye devam eden Evet Ne Soyluyoduk, geniş repertuvarıyla çeşitli mekanlarda konserlerine devam ediyor."



Detaylar :



İl : Kocaeli



İlce : Merkez



Mekan : Hayal Kahvesi Kocaeli



Mekan Adresi : Symbol Yaşam Merkezi (Ovacık Mah. D-100 Karayolu Cad. No: 34)



Başlangıç Saati : 26.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Evet Ne Söylüyorduk



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır