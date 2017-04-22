Evet Ne Söylüyoduk
Tarih : 22 Nisan 2017 Yer : Bursa - Hayal KahvesiBilet Fiyatları: 27 TL"Evet Ne Söylüyoduk" adıyla Vine ve Instagram hesaplarından kısa süreli paylaşımlarla adından söz ettiren ve kısa sürede internet fenomeni haline gelen grup, geniş repertuvarıyla Hayal Kahvesi Bursa'da sevenleriyle buluşuyor.
Tarih : 22 Nisan 2017
Yer : Bursa - Hayal Kahvesi
Bilet Fiyatları: 27 TL
"Evet Ne Söylüyoduk" adıyla Vine ve Instagram hesaplarından kısa süreli paylaşımlarla adından söz ettiren ve kısa sürede internet fenomeni haline gelen grup, geniş repertuvarıyla Hayal Kahvesi Bursa'da sevenleriyle buluşuyor..
Bilgi
*Etkinlikte oturma düzeni yoktur.
*Kapı Açılışı: 21: 00
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Hayal Kahvesi Bursa
Mekan Adresi : Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 59
Başlangıç Saati : 22.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Evet Ne Söylüyoduk
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io