Evet Ne Söylüyoduk

Tarih : 22 Nisan 2017 Yer : Bursa - Hayal KahvesiBilet Fiyatları: 27 TL"Evet Ne Söylüyoduk" adıyla Vine ve Instagram hesaplarından kısa süreli paylaşımlarla adından söz ettiren ve kısa sürede internet fenomeni haline gelen grup, geniş repertuvarıyla Hayal Kahvesi Bursa'da sevenleriyle buluşuyor.

Evet Ne Söylüyoduk

Tarih : 22 Nisan 2017

 Yer :  Bursa - Hayal Kahvesi

Bilet Fiyatları: 27 TL

"Evet Ne Söylüyoduk" adıyla Vine ve Instagram hesaplarından kısa süreli paylaşımlarla adından söz ettiren ve kısa sürede internet fenomeni haline gelen grup, geniş repertuvarıyla Hayal Kahvesi Bursa'da sevenleriyle buluşuyor..

Bilgi

*Etkinlikte oturma düzeni yoktur.

*Kapı Açılışı: 21: 00

18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Hayal Kahvesi Bursa

Mekan Adresi : Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 59

Başlangıç Saati : 22.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 23: 00: 00

Kategori : Evet Ne Söylüyoduk

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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