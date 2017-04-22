Tarih : 22 Nisan 2017



Yer : Bursa - Hayal Kahvesi



Bilet Fiyatları: 27 TL



"Evet Ne Söylüyoduk" adıyla Vine ve Instagram hesaplarından kısa süreli paylaşımlarla adından söz ettiren ve kısa sürede internet fenomeni haline gelen grup, geniş repertuvarıyla Hayal Kahvesi Bursa'da sevenleriyle buluşuyor..



Bilgi



*Etkinlikte oturma düzeni yoktur.



*Kapı Açılışı: 21: 00



18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Nilüfer



Mekan : Hayal Kahvesi Bursa



Mekan Adresi : Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 59



Başlangıç Saati : 22.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Evet Ne Söylüyoduk



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır