Evet Ne Soyluyoduk, 14 Ocak'ta Beyoğlu Hayal Kahvesi sahnesinde...



"Evet Ne Soyluyoduk?" adıyla Vine ve Instagram hesaplarından kısa süreli paylaşımlarla adından söz ettiren ve kısa sürede internet fenomeni haline gelen grubun solisti Ayçin Asan ve gitarist Celal Öztürk'ün tanışmasıyla grubun daha uzun soluklu işler yapmasının vakti geldi. Kısa sürede YouTube kanalından 30'a yakın video paylaşan ve bu videolarda "Hep Sonradan", "Emi", "Benim Yerime de Sev", "Korkarım", "Yorgun Yıllarım", "Kanasın" gibi zamanının en sevilmiş şarkılarını yeniden yorumlayan grup, kısa sürede 30 binin üzerinde abone 10 milyon izlenme sayısına ulaştı. Albüm ve beste çalışmaları devam ederken, döneminin en sevilen şarkılarını seslendirmeye devam eden Evet Ne Soyluyoduk, geniş repertuvarıyla çeşitli mekanlarda konserlerine devam ediyor.



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